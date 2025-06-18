Ситуация на Новопавловском направлении: РФ применяет тактику ползучей оккупации

Российские войска значительно увеличили количество атак на Новопавловском направлении. Враг продолжает применять тактику так называемой ползучей оккупации.

Об этом ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире общенационального телемарафона Єдині новини рассказал заместитель командира дивизиона 148 отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ ВСУ Иван с позывным Варан.

Какая ситуация на Новопавловском направлении

Оккупанты пытаются продвигаться небольшими группами пехоты. Вражеские атаки на Новопавловском направлении происходят при значительной поддержке артиллерии и авиации, в частности беспилотной.

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Говоря о ситуации на Новопавловском направлении, Иван рассказал, что там украинские военные давно не видели вражеской бронированной техники. В то же время масштабность атак и “физическое количество” штурмовиков возросло.

Российские захватчики пытаются прорваться в направлении Днепропетровской области. Однако украинские защитники не позволяют им это сделать.

— Какими будут дальнейшие действия, сказать достаточно трудно. Возможен такой вариант, что он (враг — Ред.) будет пытаться окружить Новопавловский регион с севера и юга. Почему? Потому что, если он попытается пойти в лоб на Новопавловку, он окажется в низине перед очень резким набором высот. Кроме того, на его пути будет река Волчья, — пояснил Варан.

Он добавил, что такие условия не совсем удобны для дальнейшего наступления. По словам военного, враг сможет продвинуться только в случае прорыва, но пока его останавливают подразделения Сил обороны.

— Чтобы понять масштаб войны, которая здесь происходит. Только за последние 3-4 суток, и только стационарными средствами РЭБ, было перехвачено около 700 FPV-дронов и других классов дронов. Мы не говорим сейчас о FPV-дронах, которые летают на оптоволокне, и о FPV-дронах, которые атакуют наш транспорт на дальних рубежах, — рассказал Варан.

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