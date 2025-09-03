РФ применяет бронетехнику и готовит прорыв: какая ситуация на Северском направлении

РФ, вероятно, готовит масштабный прорыв на Северском направлении, но враг не будет иметь успех, заявил командир роты беспилотных систем 81 отдельной аэромобильной бригады ДШУ Денис Волох.

Ситуация на Северском направлении

Командир роты беспилотных систем 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ Денис Волох рассказал Вадиму Карпьяку о ситуации на Северском направлении. По его словам, ситуация на этом участке фронта обострилась.

Он отметил, что враг максимально пытается задействовать собственные силы – пехоту, мототехнику, бронетехнику. Однако успехов не имеет.

— В последнее время в основном выезжают (российские военные, — Ред.) именно с применением бронетехники — БТРы, БМП, танки. И насколько нам известно, готовят какой-то масштабный прорыв, но мы к этому готовы, результатов им не принесет это, — сообщил Денис Волох.

К тому же, враг применяет тактику маленьких и ультра-меленький просачиваний, когда люди по одному пытаются перебраться через линию фронта, чтобы не копиться в нашем тылу.

– Уже не первый месяц ими применяется именно такая тактика. Они пытаются проникать как в день, так и ночью. Они пытаются уже несколько месяцев применять эту тактику, продвижение там малыми группами, даже по одному военнослужащему. Но большей частью выявляются, уничтожаются еще на ранних подступах, — добавил командир роты.

К тому же, он отметил, что сейчас по большей части преимущество в плане FPV-дронов и разведывательных дронов на нашей стороне.

— Есть такой момент, как БпЛА Молния, то они немного донимают, но в общем наши средства РЭБ работают и в основном их подавляют, — говорит Денис Волох.

Кроме того, он отметил – если раньше вражеские Молнии работали на выбивание логистики, то сейчас враг применяет их даже по переднему краю, работая по позициям там.

Друзі ДШВ — как поддержать украинских десантников

Друзі ДШВ — это онлайн-платформа, где каждый желающий может сделать взнос в поддержку Десантно-штурмовых войск.

Проект создан для стабильной и долгосрочной помощи украинским защитникам, чтобы они имели современные дроны, комплексы РЭБ и другое необходимое вооружение для выполнения боевых задач.

Своим участием можно продемонстрировать, что украинская армия — это сила и мотивация. Чтобы присоединиться к Десантно-штурмовым войскам, достаточно подать заявку на сайте и пройти подготовку.

