Россия активно перекидывает свои подразделения в Донецкую область, готовясь к наступлению осенью, свидетельствуют данные Института изучения войны (ISW).

РФ готовится к осеннему наступлению в Донецкой области

РФ перекидывает свои войска в Донецкую область, в частности, “элитные” подразделения морской пехоты и воздушно-десантные войска (ВДВ), которые прибыли с севера Сумской области и Херсонского направления.

Как отмечаются аналитики ISW, на Покровском направлении украинские подразделения дронов зафиксировали прибытие подразделений из Курской области, в том числе 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Цель – усиление наступательных операций в районе Доброполья.

Сейчас смотрят

К тому же, российские военные блоггеры информируют о перекидывании 177-го полка морской пехоты, а также 155 и 40 бригад морской пехоты с севера Сумской области на другие направления.

OSINT-аналитики подтвердили, что подразделения 40 и 155 бригад морской пехоты, вероятно, вместе со 177 полком (Каспийская флотилия) были переброшены в Донецкую область. Кроме того, известно о передвижении 11 отдельной бригады ВДВ и 76 дивизии ВДВ на “горячие направления”, хотя точные цели их наступления пока неизвестны.

Дополнительно из Херсонской области Россия перекинула подразделения 70-го мотострелкового полка в район Бахмута, скорее всего, для усиления попыток захватить Константиновку. Перекидывание войск с севера Сумской области говорит об уменьшении приоритетности наступательных операций в этом регионе.

Усилия страны-агрессора направлены на попытки оцепления и оккупации части Донецкой области, особенно районов Доброполья, Покровска и Константиновки.

По информации аналитиков, эти наступления сопровождаются значительными человеческими и материальными потерями, что вынуждает командование РФ перекидывать резервы на ключевые направления.

К слову, ранее Генштаб Украины сообщал, что “сезонное” наступление войск РФ закончилось практически ничем.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.