РФ застосовує бронетехніку та готує прорив: якою є ситуація на Сіверському напрямку

РФ ймовірно готує масштабний прорив на Сіверському напрямку, але ворог не матиме успіху, заявив командир роти безпілотних систем 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ Денис Волох.

Ситуація на Сіверському напрямку

Командир роти безпілотних систем 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ Денис Волох розповів Вадиму Карп’яку про ситуацію на Сіверському напрямку. За його словами, ситуація на цій ділянці фронту справді дещо загострилась.

Він зауважив, що ворог максимально намагається задіювати власні сили – піхоту, мототехніку, бронетехніку. Однак успіхів не мають.

– Останнім часом здебільшого виїжджають (російські військові, – Ред.) саме з застосуванням бронетехніки – БТРи, БМП, танки. І, наскільки нам відомо, готують якийсь масштабний прорив, але ми до того готові, результатів їм це не принесе, – повідомив Денис Волох.

До того ж, ворог застосовує тактику дрібного і ультра-дрібного просочування, коли люди по одному намагаються перебратися через лінію фронту, щоб не накопичуватися у нашому тилу.

– Вже не перший місяць ними застосовується саме така тактика. Вони намагаються просочуватись як в день, так і вночі. Вони намагаються вже декілька місяців застосовувати цю тактику, просування там малими групами, навіть по одному військовослужбовцю. Але здебільшого виявляються, знищуються ще на ранніх підступах, – додав командир роти.

До того ж, він зауважив, що наразі перевага в плані FPV-дронів та розвідувачних дронів переважно на нашому боці.

– Є такий момент, типу, БпЛА Молнія, то вони трохи дошкуляють, але у загальному наші засоби РЕБ рацюють і здебільшого їх подавляють, – говорить Денис Волох.

Крім того, він зауважив – якщо раніше ворожі Молнії працювали на вибивання логістики, то зараз ворог застосовує їх навіть по передньому краю, працюючи по позиціях там.

Друзі ДШВ – як підтримати українських десантників

Друзі ДШВ – це онлайн-платформа, де кожен охочий може зробити внесок на підтримку Десантно-штурмових військ.

Проєкт створено для стабільної та довготривалої допомоги українським захисникам, щоб вони мали сучасні дрони, комплекси РЕБ та інше необхідне озброєння для виконання бойових завдань.

Власною участю можна продемонструвати, що українська армія – це сила та мотивація. Щоб приєднатися до Десантно-штурмових військ, достатньо подати заявку на сайті та пройти підготовку.

