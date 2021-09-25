Годовщина катастрофы Ан-26 под Чугуевом: что выяснило следствие и хронология событий

Вечер 25 сентября 2020 года стал черной пятницей. В километре от военного аэродрома в Чугуеве упал Ан-26, на борту было 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил и 7 членов экипажа. Чудом выжил только один — курсант Вячеслав Золочевский. Следствие длилось полгода.

И вывод: причин рокового крушения много и все вместе они привели к трагедии.

В тот вечер на борт для тренировочных полетов поднялись 20 курсантов, хотя рабочих мест для них было лишь 10, говорит судебный эксперт.

В тот день курсанты должны были выполнять упражнение с заруливания — это когда самолет поднимается в небо, пролетает круг, приземляется, заруливает на площадку для технического осмотра и взлетает заново.

Но Ан летал конвейером — борт поднялся в небо, пролетел круг, приземлился без остановки, пронесся взлетной полосой и снова поднялся в небо. И так пять кругов, перед шестым, именно в тот момент, когда Ан-26 коснулся земли, прибор показал ошибку.

Когда о поломке доложили на землю, руководитель полетов длительное время молчал. А когда запросили посадку — самолет стал неуправляемым. До аэродрома самолет не дотянул километр.

Следствие признало всех членов экипажа потерпевшими. А шестеро подозреваемых от командующего Воздушных Сил до руководителей воинской части не признают вину.

И не ясно, кто ответит за то, что курсанты летали на старых бортах. И хотя в учебных полетах сейчас все несколько изменилось — у каждого курсанта теперь парашют, самолеты уже не забивают на полную, а штурманы учатся отдельно от летчиков, — они продолжают летать на еще советских машинах.

Венедиктова о расследовании крушения самолета Ан-26

Расследование крушения самолета Ан-26 у Чугуева находится на завершающей стадии.

Дело готовят к передаче в суд, однако защита экс-командующего Воздушных сил ВСУ затягивает этот процесс, заявляет генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

— Еще 5 мая мы предоставили доступ сторонам с собранными материалами. Завершили ознакомление с ними пока все пострадавшие и их представители, четверо подозреваемых и их защитники, один подозреваемый и его защитник находятся на завершающем этапе ознакомления, — написала Венедиктова в Facebook.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.