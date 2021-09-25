В полушаге от суда: Венедиктова рассказала о расследовании крушения самолета Ан-26 у Чугуева

Расследование крушения самолета Ан-26 у Чугуева находится на завершающей стадии.

Дело готовят к передаче в суд, однако защита экс-командующего Воздушных сил ВСУ затягивает этот процесс, заявляет генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

— Еще 5 мая мы предоставили доступ сторонам с собранными материалами. Завершили ознакомление с ними пока все пострадавшие и их представители, четверо подозреваемых и их защитники, один подозреваемый и его защитник находятся на завершающем этапе ознакомления, — написала Венедиктова в Facebook.

Венедиктова добавила, что подозреваемый, который уже уволен с должности командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины, ни разу не появился в Государственном бюро расследований и не ознакомился с материалами досудебного расследования.

По словам генпрокурора, адвокаты экс-командующего Воздушных сил затягивают рассмотрение ходатайства следователя об установлении срока для ознакомления с материалами, заявляя многочисленные ходатайства и отводы следственному судье. Поэтому это ходатайство не рассматривается более полумесяца.

— 20 сентября следствееным судьей оставлена без удовлетворения жалоба защитника экс-командующего Воздушных сил ВСУ на сообщение о подозрении. Поэтому только из-за ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого обвинительный акт еще не направлен в суд, — отметила она.

Венедиктова напомнила, что подозреваемые в нарушении правил полетов, подготовки к ним и правил эксплуатации летательных аппаратов, что повлекло катастрофу и тяжелые последствия, и в небрежном отношении к службе — шесть военных должностных лиц.

Это руководитель полетами, которые 25 сентября 2020 проходили в воинской части А4014, заместитель командира этой части по летной подготовке, заместитель командира части, командир части, начальник Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Как отметила Венедиктова, следствием установлено, что эти военные должностные лица допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об условиях эксплуатации воздушного судна. Взлет с конвейера был не предусмотрен руководством по летной эксплуатации.

На борту самолета находились лица, которые вообще не должны там быть.

Порядок осуществления летной подготовки курсантов нарушили, а контроль за уровнем подготовки пилотов-инструкторов и учебным процессом и соблюдением мер безопасности осуществляли неправильно.

Во время кризисной ситуации руководство полетов не приняло достаточных адекватных мер, чтобы избежать авиакатастрофы.

— Прокуратура делает все возможное, чтобы все причастные к системным нарушениям, которые привели к авиатрагедии под Харьковом, ответили перед законом, — написала Венедиктова.

Год назад, 25 сентября 2020 году, произошло трагическое авиакатастрофа самолета Воздушных сил ВСУ Ан-26Ш под Чугуевом Харьковской области. С 27 человек, находившихся на борту, выжил только один.

Ан-26Ш совершал плановый учебный полет. В самолете находились семь офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. И. Кожедуба. Выжил только курсант Вячеслав Золочевский.