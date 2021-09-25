Річниця авіакатастрофи Ан-26 біля Чугуєва: що з’ясувало слідство та хронологія подій

Вечір 25 вересня 2020 року став чорною п’ятницею. За кілометр від військового аеродрому в Чугуєві впав Ан-26, на борту було 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил і 7 членів екіпажу. Дивом вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський. Слідство тривало пів року.

І висновок: причин фатальної авіатрощі багато і всі разом вони привели до трагедії.

Того вечора на борт для тренувальних польотів піднялися 20 курсантів, хоча робочих місць для них лише 10, каже судовий експерт.

Того дня курсанти мали виконувати вправу із зарулюванням – це коли літак підіймається в небо, пролітає коло, приземляється, зарулює на майданчик для технічного огляду і злітає заново.

Але Ан літав конвеєром – борт піднявся в небо, пролетів коло, приземлився, без зупинки пронісся злітною смугою і знову піднявся в небо. І так п’ять кіл, перед шостим, саме в той момент, коли Ан-26 торкнувся землі, прилад показав помилку.

Коли про поламку доповіли на землю, керівник польотів тривалий час мовчав. А коли запросили посадку – літак став некерованим. До аеродрому літак не дотягнув кілометр.

Слідство визнало всіх членів екіпажу потерпілими. А шестеро підозрюваних від командувача Повітряних Сил до керівників військової частини не визнають провину.

Та не ясно, хто відповість за те, що курсанти літали на старезних бортах. І хоча в навчальних польотах дещо змінилося – у кожного курсанта тепер є парашут, літаки вже не забивають на повну, а штурмани навчаються окремо від льотчиків, – продовжують літати на ще радянських машинах.

Венедіктова про розслідування падіння літака Ан-26

Розслідування падіння літака Ан-26 біля Чугуєва знаходиться на завершальній стадії.

Справу готують до передачі в суд, однак захист екс-командувача Повітряних сил ЗСУ затягує цей процес, заявляє генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

– Ще 5 травня ми надали доступ сторонам до зібраними матеріалами. Завершили ознайомлення з ними доки усі постраждалі і їх представники, четверо підозрюваних і їх захисники, один підозрюваний і його захисник знаходяться на завершальному етапі ознайомлення, – написала Венедіктова у Facebook.

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