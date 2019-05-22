Річниця обстрілу автобуса під Волновахою: Волинь молиться за загиблих героїв

22 травня – рівно п’ять років від зухвалого нападу проросійських найманців на підрозділ Збройних сил України, волинської 51-ої механізованої бригади неподалік міста Волноваха на Донеччині.

Цей напад стався о пів на п’яту ранку, втрати – тоді були найбільші з часу війни на Сході, загинули 17 захисників України. Понад 30 поранені.

На світанку з інкасаторських машин бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї, протитанкових гранатометів, кулеметів, кидали гранати.

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Нині Волинь молиться за загиблих героїв. На Алею слави прийшли родичі, побратими, яким у той день пощастило вижити та звичайні городяни.

До слова, бойовики стягують на передову гусеничну техніку.

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