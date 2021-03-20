Работа только онлайн: как в Украине трудоустроиться людям в возрасте 50+

В Украине в четвертый раз организуют Неделю взрослого стажера. Это инициатива благотворительного фонда Життєлюб, в течение года они работают с работодателями и потенциальными работниками 50+, чтобы преодолеть возрастные стереотипы и особенно сейчас, когда на рынке труда мест всем не хватает.

Благотворители на одну неделю устраивают активных трудолюбов на стажировку.

63-летняя Наталья, когда услышала о проекте Взрослый стажер, прислала резюме. И уже неделю работает контент-менеджером — размещает информацию в блоге.

Новые возможности перед украинцами 50+ уже четвертый год открывают в благотворительном фонде Життєлюб. Более 40% украинцев хотя бы раз испытывали возрастную дискриминацию. В этом году хоть на неделю трудоустроить удалось 12 трудолюбов, компании отобрали их на реальные вакансии. Из-за пандемии работа только онлайн. И это был вызов для взрослых стажеров — стать менеджером интернет-магазина, копиратейром, а также ведущим тренингов. Благотворители получили рекордные 600 резюме.

После недельной стажировки некоторым, возможно, удастся остаться в компании. За 4 года — так трудоустроили до 70 человек.

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