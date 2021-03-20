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Робота лише онлайн: як в Україні працевлаштуватися людям віком 50+

В Україні вчетверте організовують Тиждень дорослого стажера. Це ініціатива благодійного фонду Життєлюб, впродовж року вони працюють з працедавцями та потенційними працівниками 50+, аби подолати вікові стереотипи і особливо нині, коли на ринку праці місць усім не вистачає.

Благодійники на один тиждень влаштовують активних трудолюбів на стажування.

63-літня Наталія, коли почула про проект Дорослий стажер, надіслала резюме. І вже тиждень працює контент-менеджером – розміщує інформацію в блозі.

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Нові можливості перед українцями 50+ уже четвертий рік відкривають у благодійному фонді Життєлюб. Понад 40% українців хоча б раз зазнавали вікової дискримінації. Цьогоріч хоч на тиждень працевлаштувати вдалося 12 трудолюбів, компанії відібрали їх на реальні вакансії. Через пандемію робота лише онлайн. І це був виклик для дорослих стажерів – стати менеджером інтернет-магазину, копіратейром, і навіть ведучим тренінгів. Благодійники отримали рекордні 600 резюме.

Після тижневого стажування декому, можливо, пощастить залишитися в компанії. За 4 роки – так працевлаштували до 70 людей.

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