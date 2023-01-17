Работа несмотря на обстрелы: как АЗС от Нафтогаза поддерживает украинцев

Километровые очереди на автозаправочных станциях и нули на стеллах — рынок топлива в прошлом году пережил самый большой кризис за всю историю независимости Украины.

Государство потеряло 100% источников поставок топлива. Прекратились поставки из России и Беларуси, оккупанты заблокировали импорт морем и разбили украинскую переработку, в частности, крупнейший Кременчугский завод.

И государство, и бизнес буквально с нуля строили новый рынок. Чтобы помочь преодолеть кризис, в мае правительство передает Нафтогазу арестованную сеть заправок Глуско, которую связывают с Виктором Медведчуком. Это более сотни АЗС, которые запускают под брендом U.GO.

— Цель — урегулирование рынка, потому что в тот момент в мае был очень мощный дефицит. Все хотели, чтобы это было очень быстро в сжатые сроки, поэтому делали невозможное. Уже с сентября первые станции начали работать, — отмечает директор ООО Нафтогаз Ойл Трейдинг Владимир Бычков.

Теперь уже работает 64 заправки в разных регионах Украины. В частности, АЗС открылась даже в деоккупированном Херсоне, сообщил глава правления Нафтогаза Алексей Чернышов.

— Как только позволила ситуация с безопасностью — мы открыли первую заправку сети U.GO в свободном украинском Херсоне. Для истерзанного города каждая заправка — сверхважная. Спасибо коллегам, которые добавили херсонцам энергии устойчивости, — отмечает он.

По уточненным данным, все топливо сеть импортирует из Европы.

— Это Польша, Румыния, Словакия, Литва. Ищем разные направления, как везти, потому что сеть осталась без бензовозов. Все передано в ВСУ прежде всего Укрзализныцей, за что им большое спасибо. Ищем на рынке, кто перевозчики, заключаем договоры, контракты, они возят нам, — сообщил Владимир Бычков.

Сейчас перед рынком топлива новые вызовы. Работать приходится в условиях постоянных отключений электроэнергии.

— Сейчас на районе очередное отключение электроэнергии, но, как вы видите, работа АЗС не остановлена, потому что мы работаем от генератора. Работы генератора хватает на полноценную работу всего объекта, — отмечает директор АЗС U.GO в Киеве Светлана Смаглюк.

Генераторами обеспечены большинство заправок U.GO и Укрнафта, которые находятся в управлении Нафтогаза. Всего 579 АЗС могут работать даже в условиях полного блэкаута.

— Клиенты часто приезжают к нам не только заправиться, а погреться, зарядить гаджеты, попить горячего чая, — поделилась Светлана Смаглюк.

Спрос на топливо из-за отключения электроэнергии увеличился примерно на 20%, потому что очень много закупают под генераторы. И бизнес, и рядовые украинцы. Среди них — киевлянин Руслан.

— Генератор мощностью 7 киловатт. Он обеспечивает освещение в доме, также можно приготовить еду на электроплите и согреться от кондиционера. Одной канистры хватит на три часа, — отмечает он.

Несмотря на повышенный спрос, цены на топливо удается удерживать. Повлиять на них может разве что ситуация на рынке ЕС, который ждет введения эмбарго на российские нефтепродукты в феврале, утверждают в Нафтогазе. Однако там выразили убеждение, что дефицита и кризиса, который украинцы видели в прошлом году, уже не произойдет.

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