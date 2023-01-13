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Факты / Україна / Экономика

Как изменились цены на топливо в Украине за 2022 год — Госстат

Малиновская Ангелина, редактор ленты
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Фото: Pexels

Государственная служба статистики Украины зафиксировала рост цен на топливо в 2022 году. Больше всего подорожало дизельное топливо.

По данным ведомства, в декабре по сравнению с декабрем 2021 года бензин А-92 подорожал на 68,6% до 50 гривен за литр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривен за литр. Дизельное топливо выросло в цене на 85,7% до 55 гривен за литр.

При этом автогаз подорожал на 52,3% до 29,1 гривен за литр.

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Напомним, что 2022 год стал рекордным по росту цен на все. Так, средние цены на продукты питания в декабре 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 26,6%. Факты ICTV писали, каким будет 2023 год для экономики Украины.

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