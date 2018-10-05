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Как получить субсидию заробитчанам – три условия

Украинцы, которые находились за границей более 60 дней, имеют право на получение жилищной субсидии, в случае выполнения нескольких условий.

Как отметил министр социальной политики Андрей Рева, сам факт пребывания за границей не является основанием отказывать в субсидии, сообщает Минсоцполитики.

По его словам, такие украинцы имеют право на субсидию, если:

  • получают в Украине пенсию или другие официальные доходы, такие как стипендия, пособие при рождении ребенка;
  • находятся на лечении, обучении или в командировке;
  • декларируют в Украине доходы и платят единый социальный взнос.

– До последнего случая относятся заробитчане, которые вправе задекларировать в Украине свои заработки, оплатить ЕСВ и на основе этого получить субсидию. Также есть случаи, когда граждане Украины работают за рубежом официально и платят там ЕСВ, – объяснил Рева.

Читайте: Монетизация субсидий с 2019 года утверждена: даты

Ранее сообщалось, какие документы нужны для получение субсидии.

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