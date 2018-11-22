Годами ждут рассмотрения важных дел – проблемы украинского суда

Коллапс украинского судопроизводства. Из-за реформы, которая продолжается четвертый год, суды различной инстанции работают в пол силы. Работа нескольких десятков вообще заблокирована. Без служителей Фемиды люди не могут получить наследство или развестись. Пока суды пустые, украинцы годами ожидаютрассмотрения важных дел.

Яремче без судопроизводства уже четыре месяца. Правда, заявления здесь принимают. Уголовные производства передают в областной апелляционный суд, оттуда переправляют в райсуды. Но и там не хватает кадров. Гражданские накапливаются – в общем уже более 600 дел.

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В настоящее время при кадровом голоде и огромной нагрузке средняя зарплата служителей Фемиды – 20 тыс. грн. В Коломые один судья прошел квалификационные оценки, получает вдвое больше, чем коллеги, но дела не рассматривает, потому что несколько месяцев ждет назначения на должность, которое должен подписать президент.

Всего в Украине простаивают около двух десятков судов. Вакантных мест более 2,5 тыс. Отбор объявили только на 600. Когда завершится квалификационная оценка и где будут работать избранные специалисты – неизвестно.

Как известно, работа Высшего антикоррупционного суда может начаться уже в марте 2019 года.

Опубликовано Ноябрь, 22 в 14:02



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