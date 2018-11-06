Шесть иностранцев будут принимать участие в отборе антикоррупционных судей Украины.

Цель Общественного совета международных экспертов – помочь в отборе антикоррупционных судей. Ее состав уже определен Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС). Всего из двенадцати кандидатов отбор прошли шесть иностранцев.

Так, международные эксперты будут проверять желающих стать антикоррупционных судьями на: законность источников доходов, соответствие уровня доходов кандидатов или членов их семей задекларированным состояниям.

Читайте: ГАСИ признана лидером по борьбе с коррупцией – опрос

Также эксперты определят, имеет ли кандидат достаточно знаний и практики для работы над реальными делами, которые будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.

Как известно, работа Высшего антикоррупционного суда может начаться уже в марте 2019 года.