Работа Высшего антикоррупционного суда может начаться уже в марте 2019 года.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что Высший антикоррупционный суд может начать работу в марте 2019 года, сообщает Голос Украины.

– Надеюсь, так как во время предвыборной гонки придется о чем-то рассказывать. Сейчас есть 340 кандидатов, подавших документы на конкурс, к сожалению, до сих пор не утвержден состав Совета международных экспертов. Но процесс пошел, и не исключаю, что в марте 2019 года Антикоррупционный суд может заработать, – сказал Сытник.

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К слову, пресс-секретарь Европейской службы внешних дел заявила, что принятие закона о Высшем антикоррупционном суде в Украине соответствует международным обязательствам страны, интересам ее граждан и компаний и является положительным сдвигом.