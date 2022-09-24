Россияне морили голодом пленных, некоторые парни потеряли 60-70 кг – Лубинец

Освобожденные на днях украинские защитники сейчас находятся на реабилитации в нескольких секретных местах. Посетивший парней омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал об ужасных пытках в российском плену в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире национального телемарафона.

По его словам, россияне делали все, чтобы сломать наших военных, но у них ничего не получилось – все настроены положительно и верят в нашу победу.

– Мы фиксируем, что практически ко всем были применены пытки, физическое и психологическое насилие. Поэтому мы по каждому факту юридически отрабатываем. Я надеюсь, это станет составной частью дела в Международном уголовном трибунале, – подчеркнул он.

Омбудсмен уточнил, что это будет иск к РФ, как к высшему военно-политическому руководству, так и отдельным представителям российской армии, которых сейчас идентифицируют.

– Даже по фото видно, что парни истощены. Но когда я буду называть количество килограммов, которые они потеряли за четыре месяца…Я сегодня общался с человеком, потерявшим 63 кг. Позавчера, как только состоялся обмен, я общался с человеком, потерявшим 70 кг. И это не редкие случаи. Это системная вещь, когда всех держали в голоде, – рассказал Лубинец.

Впереди у освобожденных из плена продолжительная реабилитация, в том числе психологическая, потому что их держали в одиночных камерах 120 суток, и им приходится учиться заново общаться.

– Это уже признается как пытки. Я не говорю уже об избиении, применении электрошокеров, тока и т. п., – отметил Лубинец.

Фото: Дмитро Лубінець

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