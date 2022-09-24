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Факты / Україна / Общество

Лубинец: Ни один из пленных не видел представителей Красного Креста – это нарушение

Валентина Летяк, редактор ленты
Лубинец: Ни один из пленных не видел представителей Красного Креста – это нарушение
Фото: УНИАН

Международный комитет Красного Креста не выполняет свои обязательства относительно встреч с военнопленными и контролем за их содержанием, заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

– Ни один из освободенных военнопленных не видел представителей Международного комитета Красного Креста. Это нарушение. На мой взгляд, это невыполнение мандата МККК, и мы об этом будем публично говорить, – подчеркнул он.

Лубинец планирует в начале октября встретиться с руководством Красного Креста в Женеве именно по этой ситуации.

По его словам, представители МККК брали на себя обязательства по защитникам Мариуполя, а их мандат заставляет Россию выполнять Женевские конвенции.

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– Они присутствовали при выходе из Азовстали наших героев в Мариуполе и, согласно своим мандатам, брали на себя обязательство это проверять, следить за этим, мониторить эту ситуацию. Но этого вообще не происходило, – отметил омбудсмен.

21 сентября после долгих переговоров Украине удалось вернуть из плена оккупантов 215 защитников, среди которых командиры полка Азов, морской пехоты и Нацгвардии, беременные военнослужащие и иностранцы.

Украина передала 55 российских военных, а также Виктора Медведчука.

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