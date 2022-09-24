Росіяни морили голодом полонених, деякі хлопці втратили 60-70 кг – Лубінець

Звільнені днями українські захисники зараз перебувають на реабілітації у кількох секретних місцях. Омбудсмен Дмитро Лубінець, який відвідав хлопців, розповів про жахливі тортури в російському полоні в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі національного телемарафону.

За його словами, росіяни робили все, щоб зламати наших військових, але у них нічого не вийшло – всі налаштовані позитивно і вірять у нашу перемогу.

– Ми фіксуємо, що практично до всіх були застосовані тортури, фізичне та психологічне насильство. Тому ми за кожним фактом юридично відпрацьовуємо. Я сподіваюся, це стане складовою справи у Міжнародному кримінальному трибуналі, – наголосив він.

Омбудсмен уточнив, що це буде позов до РФ, як до вищого військово-політичного керівництва, так і окремих представників російської армії, яких зараз ідентифікують.

– Навіть по фото видно, що хлопці виснажені. Але коли я буду називати кількість кілограмів, які вони втратили за чотири місяці…Я сьогодні спілкувався з людиною, яка втратила 63 кг. Позавчора, щойно відбувся обмін, я спілкувавчя з людиною, яка втратила 70 кг. І це не поодинокі випадки. Це системна річ, коли всіх тримали в голоді, – розповів Лубінець.

Попереду у звільнених з полону тривала реабілітація, зокрема психологічна, бо їх тримали в одиночних камерах 120 діб, і їм доводиться вчитися заново спілкуватися.

– Це вже визнається як тортури. Я не кажу вже про побиття, застосування електрошокерів, струму тощо, – зауважив Лубінець.

Фото: Дмитро Лубінець

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