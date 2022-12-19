Россияне превращают Бахмут во второй Мариуполь: как ВСУ держат оборону

Уже 298 дней подряд россияне бьют по городам и селам Украины со всего имеющегося вооружения. Самой горячей точкой восточного фронта уже долгое время остается Бахмут Донецкой области, который ежедневно штурмуют рашисты.

По непокоренному городу российские оккупанты бьют прямой наводкой из артиллерии, забрасывают бомбами и ракетами, уничтожая целые районы. Восточные окраины Бахмута, как говорят сами военные — выжженная земля, поэтому те местные, которые остались в городе, спасаются на противоположной стороне, в основном в подвалах. На улицах людей почти не встретить.

Военнослужащие, прошедшие много горячих точек, говорят, что рашисты, имея огромное количество советских боеприпасов, превратили 70-тысячный Бахмут во второй Мариуполь или Попасную.

На земле город штурмует живая сила противника. Неподготовленная пехота идет в наступление, чтобы определить наши огневые точки. Рашисты из частных военных компаний часто выполняют функцию заградительных отрядов, которые убивают своих же солдат за отказ от выполнения приказа. Мобилизованных под Бахмут россиян не жалеют — они здесь расходный материал.

Впрочем, самая большая опасность для наших защитников с неба – это одновременно и авиация, и квадрокоптеры. На днях враг получил партию новых беспилотников, из которых ведет разведку и сбрасывает на позиции ВСУ боеприпасы.

Украинские военные подчеркивают: путинская армия беспрестанно уже более полугода штурмует Бахмут ценой жизней тысяч россиян, пытается продвинуться хоть немного вперед, чтобы выдать зазомбированному народу России это за победу. В такой ситуации моральное состояние рашистов максимально подавлено, в то время как украинские защитники точно знают, за что и за кого воюют.

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