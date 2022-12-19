Росіяни перетворюють Бахмут на другий Маріуполь: як ЗСУ тримають оборону

Вже 298 днів поспіль росіяни б’ють по містах та селах України з усього наявного озброєння. Найгарячішою точкою східного фронту вже довго залишається Бахмут Донецької області, який щодня штурмують рашисти.

По нескореному місту російські окупанти б’ють прямим наведенням з артилерії, закидають бомбами і ракетами, знищуючи цілі райони. Східні околиці Бахмута, як кажуть самі військові – випалена земля, тож ті місцеві, що залишились у місті, рятуються на протилежному боці, переважно у підвалах. На вулицях людей майже не зустріти.

Військовослужбовці, які пройшли багато гарячих точок, кажуть, що рашисти, маючи величезну кількість радянських боєприпасів, перетворили 70-тисячний Бахмут на другий Маріуполь чи Попасну.

На землі місто штурмує жива сила супротивника. Непідготовлена піхота йде в наступ, щоб визначити наші вогневі точки. Рашисти з приватних військових компаній часто виконують функцію загороджувальних загонів, які вбивають своїх солдатів за відмову від виконання наказу. Мобілізованих під Бахмут росіян не шкодують – вони тут видатковий матеріал.

Втім, найбільша небезпека для наших захисників з неба – це водночас і авіація, і квадрокоптери. Днями ворог отримав партію нових безпілотників, з яких веде розвідку та скидає на позиції ЗСУ боєприпаси.

Українські військові наголошують: путінська армія безперестанку вже понад пів року штурмує Бахмут ціною життя тисяч росіян, намагається просунутися хоч трохи вперед, щоб видати зазомбованому народу Росії це за перемогу. У такій ситуації моральний стан рашистів максимально пригнічений, водночас українські захисники достеменно знають, за що і за кого воюють.

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