Російські загарбники розстріляли 13-річного Єлисея, коли він із мамою та трирічним братиком намагалися вибратися із тоді окупованого села Перемога Баришівського району. Спершу пішки йшли, а потім їхали колоною з п’яти машин.

Сьогодні 40 днів від його загибелі…

Росіяни бачили, що це мирні люди: жінки, діти. Їх випустили і навіть помахали услід, а потім розстріляли з різних калібрів.

– Ми спочатку зраділи, що вдалося виїхати, а потім, коли ті почали стріляти, ми повивалювались з машин, – розповіла Інна. – Я малого тягла за капюшон. Єлисей не відзивався, а потім, коли я його побачила, зрозуміла, що він загинув миттєво.

Хлопчик лежав на задньому сидінні автомобіля, згорнувшись клубочком, як котик.

За що його вбили? За те, що хотів вибратися із пекла, на яке ці скоти перетворили життя в цьому селі?

Це шапка 13-річного Єлисея із Броварів. А це біла футболка, яку хлопець вдягнув поверх куртки, щоб московити бачили – це мирні люди.

Мама Інна двічі ховала свого сина. Спершу в садку, біля тієї хати в Перемозі, де рятувалися від ракет і снарядів: без священника, без труни і без батька… Тато Єлисея тоді воював на фронті. А ці нелюди навіть не давали віднести тіло хлопчика на цвинтар.

Перепоховали Єлисея на новому кладовищі у Броварах. У закритій труні. Батька відпустили на похорон сина, та він так і не бачив тіла. Інна хотіла, щоб він запам’ятав свою дитину живою. Невдовзі він знову повернеться на війну.

Маму зараз підтримує молодший синочок Єгорчик. Витирає мамі й тату сльози і просить їх не плакати. Йому сказали, що Єлічка на хмаринці.

– Наші знищили рашистів, – каже Інна. – Але вони не заслужили такої легкої смерті, яка їх наздогнала на нашій землі. Їх треба катувати по шматочках. Сильніше, ніж вони катували наших людей.

Окупанти захоплювали хати мирного люду, жили в них, потім спалювали і переходили до іншого помешкання. Вони залишили без даху над головою українських трударів, що все життя важко працювали. Люди їм не простять цього.

Джерело: Факти ICTV