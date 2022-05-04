Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 70 день войны
Убили Убили
220 детей
Ранили Ранили
>407 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 238 взрослых
Факты / Видео / Украина / Общество

Россияне изменили стратегию боевых действий: Денисенко о обстрелах инфраструктуры Украины

Владислава Ткаченко Редакторка сайта

Россияне изменили стратегию своих боевых действий, поэтому начинают активно обстреливать инфраструктурные объекты Украины.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Денисенко отмечает, главная задача врага — остановить логистику в Украине.

— Они начинают войну против любых передвижений товаров, грузов с востока на запад, с запада на восток. В принципе, я понимаю, что мы были к этому готовы. Понимали, что нечто подобное будет происходить. Они действительно делают массированные удары, так так не делали никогда, — отмечает Денисенко.

По словам Денисенко, Украине будет сложно защитить всю площадь от ракетных обстрелов, но он уверен, что большая часть ракет будет сбита нашей ПВО.

— К сожалению, это тот момент к которому Россия рано или поздно должна была прийти. Я понимаю, что так или иначе, Укрзализныця была готова к подобным случаям, поэтому, я надеюсь, что все же, мы попробуем решать эти вопросы, — говорит Денисенко.

Также Денисенко отметил, что после вчерашних обстрелов Укрзализныця продолжила работать, хоть и с опозданиями.

— Россияне сейчас делают все, чтобы остановить и нашу инфраструктуру, и нашу логистику, но надо готовиться к тому, что эти вещи будут некоторое время повторяться, — предупреждает советник министра.

Но Денисенко отметил, что ресурсы РФ не безлимитные, поэтому долгое время в таком темпе, они не смогут продолжить массовые обстрелы.

Читайте
РФ пытается уничтожить критическую инфраструктуру в Украине - Пентагон

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Об эвакуации из Мариуполя и переговорах с ЕС: новое обращение Зеленского
Об эвакуации из Мариуполя и переговорах с ЕС: новое обращение Зеленского
Зло не знает, что такое государственные границы: обращение Зеленского к датскому народу
Зло не знает, что такое государственные границы: обращение Зеленского к датскому народу
Россия пыталась продать Египту украденное в Украине зерно
Россия пыталась продать Египту украденное в Украине зерно
РФ пытается уничтожить критическую инфраструктуру в Украине — Пентагон
РФ пытается уничтожить критическую инфраструктуру в Украине — Пентагон
В результате вражеских выстрелов погиб журналист и боец ВСУ Александр Махов
В результате вражеских выстрелов погиб журналист и боец ВСУ Александр Махов
Продолжаются тяжелые бои, но защитники держат оборону – обращение командира полка Азов
Продолжаются тяжелые бои, но защитники держат оборону – обращение командира полка Азов
Японцы на цифровой карте показали, как выглядит Попасная после атак РФ
Японцы на цифровой карте показали, как выглядит Попасная после атак РФ
Россияне не понимают слово “денацификация”: Кремль решил сменить методичку
Россияне не понимают слово “денацификация”: Кремль решил сменить методичку
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка