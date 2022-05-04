Россияне изменили стратегию боевых действий: Денисенко о обстрелах инфраструктуры Украины

Россияне изменили стратегию своих боевых действий, поэтому начинают активно обстреливать инфраструктурные объекты Украины.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Денисенко отмечает, главная задача врага — остановить логистику в Украине.

— Они начинают войну против любых передвижений товаров, грузов с востока на запад, с запада на восток. В принципе, я понимаю, что мы были к этому готовы. Понимали, что нечто подобное будет происходить. Они действительно делают массированные удары, так так не делали никогда, — отмечает Денисенко.

По словам Денисенко, Украине будет сложно защитить всю площадь от ракетных обстрелов, но он уверен, что большая часть ракет будет сбита нашей ПВО.

— К сожалению, это тот момент к которому Россия рано или поздно должна была прийти. Я понимаю, что так или иначе, Укрзализныця была готова к подобным случаям, поэтому, я надеюсь, что все же, мы попробуем решать эти вопросы, — говорит Денисенко.

Также Денисенко отметил, что после вчерашних обстрелов Укрзализныця продолжила работать, хоть и с опозданиями.

— Россияне сейчас делают все, чтобы остановить и нашу инфраструктуру, и нашу логистику, но надо готовиться к тому, что эти вещи будут некоторое время повторяться, — предупреждает советник министра.

Но Денисенко отметил, что ресурсы РФ не безлимитные, поэтому долгое время в таком темпе, они не смогут продолжить массовые обстрелы.

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