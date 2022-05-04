Росіяни змінили стратегію бойових дій: Денисенко про обстріли інфраструктури України

Росіяни змінили стратегію своїх бойових дій, тому починають активно обстрілювати інфраструктурні об’єкти України.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Денисенко наголошує, головна задача ворога – зупинити логістику в Україні.

– Вони починають війну проти будь-яких пересувань товарів, грузів зі сходу на захід, із заходу на схід. В принципі, я розумію, що ми були до цього готові. Розуміли, що щось подібне буде відбуватися. Вони справді роблять масовані удари, те, що вони настільки масовано не робили ніколи, – зазначає Денисенко.

За словами Денисенка, Україні буде складно захистити усю площу від ракетних обстрілів, але він упевнений, що більша частина ракет буде збита нашою ППО.

– На жаль, це той момент до якого Росія рано чи пізно повинна була прийти. Я розумію, що так чи інакше, Укрзалізниця була готова до подібних випадків, тому, я сподіваюся, що все ж таки, ми спробуємо вирішувати ці питання, – каже Денисенко.

Також Денисенко заначив, що після вчорашніх обстрілів Укрзалізниця продовжила працювати, хоч і з запізненнями.

– Вони зараз роблять усе, щоб зупинити і нашу інфраструктуру, і нашу логістику, але треба готуватись до того, що ці речі будуть певний час повторюватися, – попереджає радник міністра.

Але Денисенко зазначив, що ресурси РФ не безлімітні, тому довгий час в такому темпі, вони не зможуть продовжити масові обстріли.

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