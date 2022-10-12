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Факты / Видео / Анна Боль

“Рота Небензи сбежала в свое кубло”: как в ООН реагируют на представителей из России

Наталья Луценко Специальный корреспондент международного отдела программы Факты ICTV Анна Боль Журналистка Факти ICTV

ООН отвергла призыв России провести тайное голосование за резолюцию по аннексии областей Украины. Страна-оккупант пыталась скрыть ничтожное количество союзников стран с такими же диктаторскими режимами.

Посол Украины в ООН Сергей Кислица рассказал о российских обстрелах Киева и других украинских городов, которые произошли за 14 часов до экстренной сессии.

Во время речей государства подчеркивают, что никогда не признают какого-либо изменения украинских границ и призывают остановить страну-захватчика. Накануне выступили представители десятков стран, в том числе Сингапура, Индонезии, Нидерландов, Албании, Австрии, Швейцарии, Великобритании и Мексики. Российская делегация традиционно и трусливо исчезла из зала Генассамблеи сразу после выступления. Как подметил в Twitter Сергей Кислица, “рота Небензи” сбежала в свое кубло на 67-й улице, равно как и оккупанты убегают с фронта.

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