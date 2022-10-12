“Рота Небензи сбежала в свое кубло”: как в ООН реагируют на представителей из России

ООН отвергла призыв России провести тайное голосование за резолюцию по аннексии областей Украины. Страна-оккупант пыталась скрыть ничтожное количество союзников стран с такими же диктаторскими режимами.

Посол Украины в ООН Сергей Кислица рассказал о российских обстрелах Киева и других украинских городов, которые произошли за 14 часов до экстренной сессии.

Во время речей государства подчеркивают, что никогда не признают какого-либо изменения украинских границ и призывают остановить страну-захватчика. Накануне выступили представители десятков стран, в том числе Сингапура, Индонезии, Нидерландов, Албании, Австрии, Швейцарии, Великобритании и Мексики. Российская делегация традиционно и трусливо исчезла из зала Генассамблеи сразу после выступления. Как подметил в Twitter Сергей Кислица, “рота Небензи” сбежала в свое кубло на 67-й улице, равно как и оккупанты убегают с фронта.

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