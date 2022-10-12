“Рота Небензі втекла у своє кубло”: як в ООН реагують на представників з Росії

ООН відкинула заклик Росії провести таємне голосування за резолюцію щодо анексії областей України. Країна-окупант намагалася приховати нікчемну кількість союзників країн, з такими ж диктаторськими режимами.

Посол України в ООН Сергій Кислиця розповів про російські обстріли Києва та інших українських міст, які відбулися за 14 годин до екстреної сесії.

Під час промов держави наголошують, що ніколи не визнають будь-якої зміни українських кордонів і закликають спинити країну-загарбника. Напередодні виступили представники десятків країн, зокрема Сінгапуру, Індонезії, Нідерландів, Албанії, Австрії, Швейцарії, Великої Британії та Мексики. Російська ж делегація традиційно і боягузливо зникла із зали Генасамблеї одразу після виступу. Як підмітив у Twitter Сергій Кислиця, “Рота Небензі” втекла у своє кубло на 67-й вулиці, так само як і окупанти тікають з фронту.

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