Розыгрыши и фестиваль уличной еды: как празднует день сбережений Piraeus Bank

31 октября отмечается Всемирный день сбережений. Присоединился к его празднованию и Piraeus Bank, предлагая повышенные ставки по депозитам и принять участие в моментальном розыгрыше с подарками.

Финучреждения почти сто лет отмечают этот день, и предлагают в это время своим клиентам ряд преференций.

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В рамках праздника Piraeus Bank пригласил всех желающих не только в свои отделения для финансовых консультаций, но и на фестиваль уличной еды, где в эту субботу планирует провести мероприятия как для взрослых, так и для детей.

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Опубликовано Ноябрь, 02 в 12:26



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