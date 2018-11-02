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Розіграші і фестиваль вуличної їжі: як святкує день заощаджень Piraeus Bank

31 жовтня відзначається Всесвітній день заощаджень. Долучився до його святкування і Piraeus Bank, пропонуючи підвищені ставки за депозитами та взяти участь у моментальному розіграші із подарунками.

Фінустанови майже сто років відмічають цей день, та пропонують в цей час своїм клієнтам низку преференцій.

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У рамках свята Piraeus Bank запросив усіх бажаючих не тільки до своїх відділень  для фінансових консультацій, а й на фестиваль вуличної їжі, де цієї суботи планує провести заходи як для дорослих, так і для малечі.

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