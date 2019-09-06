Розробки для безпечних польотів: студенти НАУ отримали стипендії фонду Кучми

Розробники інноваційних технологій поряд. Часто це звичайні студенти, які обрали для себе непрості високотехнологічні спеціальності. Найкращі серед них традиційно отримують стипендії президентського фонду Леоніда Кучми Україна, який вже 15-й рік поспіль підтримує дівчат та юнаків, які прагнуть бути інженерами, винахідниками, конструкторами. Цього разу вітали студентів Національного авіаційного університету.

За те, що добре знають свою справу, успішні в навчанні та ще й працюють над інноваціями, студенти Національного авіаційного університету стали стипендіатами фонду Леоніда Кучми Україна.

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Відзначили чотирьох молодих розробників, які готові втілювати свої винаходи у життя і бути корисними для держави та конкурентними на міжнародному ринку праці.

Випускники технічних спеціальностей, зокрема й аерокосмічних дуже потрібні по всьому світу. І ті, хто обирає цей непростий напрям – це самовіддані та далекоглядні, бо хочуть бути драйверами розвитку України. В цьому переконаний і другий президент Леонід Кучма.

І для цього і державі треба думати на кілька кроків уперед, дбаючи про таких фахівців, бо наздоганяти завжди важче, ніж хоча б триматися на рівні.

Нагадаємо, представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма відвідав Станицю Луганську під час розведення збройних сил і засобів.

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