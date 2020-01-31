Быстрее Формулы-1. В чем преимущества спортивных электромобилей

Электроавтомобили устанавливают рекорды скорости на гоночных автодромах, даже болиды Формулы-1 ездят медленнее. В электрокарах меньший вес и более мощные двигатели. После гонки мощные автопроизводители технологии переносят в массовые автомобили и убеждают, что будущее уже наступило.

Электрические гоночные автомобили внешне не отличаются от болидов с двигателем внутреннего сгорания. Однако электрокары быстрее, ведь и весят меньше, и мощность больше – 500 киловатт, а это 680 лошадиных сил. Традиционно крупные автопроизводители на гонках оттачивают передовые технологии, а затем используют их в массовом производстве. Детали в сюжете Андрея Гетьмана.

Напомним, европейская организация Euro NCAP провела серию краш-тестов, в которых участвовали электромобили Volkswagen e-Up!, Aiways U5 и MG ZS.

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