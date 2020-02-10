Розумна утилізація. Чи можна переробляти відпрацьовані батареї електромобілів

Відповідальний світ заходить у тривалу епоху сталого розвитку, екології та відновлювальної енергії. Людство просо шаленими темпами пересідає на електрокари, однак фахівці не забувають нагадувати, що виробництво електрики у світі далеке від екоідеалу.

В Україні екологічними проблемами є вугільні електростанції, бо вітрову чи сонячну енергію ми використовуємо надто мало. З іншого боку фахівці застерігають, що вже за п’ять років людство зіткнеться з великою проблемою утилізації електробатарей на яких працюють електрокари, які теж для довкілля велика біда. Деталі у сюжеті Наталії Кулик.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про переваги спортивних електромобілів над бензиновими болідами.

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