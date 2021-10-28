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Дарина Реготун |

Развитие гриль-культуры: BBQ.UA организовали кулинарный фестиваль

Гриль и барбекю-культура динамично развивается не только в мире, но и в Украине. Так что и флагман гриль-культуры, компания BBQ.UA решили провести фестиваль.

Именно он стал подлинным местом для кулинарного творчества. Здесь не только готовили самые разные блюда из мяса, овощей, а еще десерты и горячие напитки.

Организаторы мероприятия рассказали, что продумали каждую деталь мероприятия. Поэтому здесь пытались сделать вкусно и познавательно не только взрослым, но и детям.

Так что посетители были в восторге от фестиваля. До самой ночи танцевали, участвовали в конкурсах и мастер-классах, общались и наслаждались блюдами. А организаторы планируют и дальше развивать гриль-культуру и дарить новые положительные эмоции.

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