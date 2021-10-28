Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Lifestyle
Дарина Реготун |

Розвиток гриль-культури: BBQ.UA організували кулінарний фестиваль

Гриль та барбекю-культура динамічно розвивається не лише у світі, а й в Україні. Тож і флагман гриль-культури, компанія BBQ.UA, вирішили провести фестиваль.

Саме він став справжнім місцем для кулінарної творчості. Тут не лише готували найрізноманітніші страви з м’яса, овочів, а ще десерти та гарячі напої.

Організатори заходу розповіли, що продумали кожну деталь заходу. Тож тут намагалися зробити смачно і пізнавально не лише дорослим, а й малечі.

Тож відвідувачі були в захваті від фестивалю.  До самої ночі танцювали, брати участь у конкурсах та майстер-класах, спілкувалися та насолоджувалися стравами. А організатори планують і надалі розвивати гриль-культуру та дарувати нові позитивні  емоції.

Читайте
Розпал сезону барбекю: один магазин для всіх гриль-потреб BBQ all together

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Непередбачувані обставини. Абстрактна скульптурна інсталяція у Києві
Непередбачувані обставини. Абстрактна скульптурна інсталяція у Києві
Українська парашутистка впала в море під час фестивалю в Туреччині. Що відомо про її стан
Українська парашутистка впала в море під час фестивалю в Туреччині. Що відомо про її стан
METRO Україна проводить форум за участі мішленівських шефів з ЄС
METRO Україна проводить форум за участі мішленівських шефів з ЄС
Ашан презентував новий формат магазинів
Ашан презентував новий формат магазинів
У Києві оголосили фіналістів Global Teacher Prize Ukraine
У Києві оголосили фіналістів Global Teacher Prize Ukraine
Поєднує минуле та майбутнє: перформанси цьогорічного ГогольFest у Дніпрі
Поєднує минуле та майбутнє: перформанси цьогорічного ГогольFest у Дніпрі
Про молодь, якій немає місця для творчості: у Києві стартувала виставка
Про молодь, якій немає місця для творчості: у Києві стартувала виставка
Як зробити онлайн-навчання цікавим та актуальним для сучасних дітей
Як зробити онлайн-навчання цікавим та актуальним для сучасних дітей
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка