Розвиток гриль-культури: BBQ.UA організували кулінарний фестиваль

Гриль та барбекю-культура динамічно розвивається не лише у світі, а й в Україні. Тож і флагман гриль-культури, компанія BBQ.UA, вирішили провести фестиваль.

Саме він став справжнім місцем для кулінарної творчості. Тут не лише готували найрізноманітніші страви з м’яса, овочів, а ще десерти та гарячі напої.

Організатори заходу розповіли, що продумали кожну деталь заходу. Тож тут намагалися зробити смачно і пізнавально не лише дорослим, а й малечі.

Тож відвідувачі були в захваті від фестивалю. До самої ночі танцювали, брати участь у конкурсах та майстер-класах, спілкувалися та насолоджувалися стравами. А організатори планують і надалі розвивати гриль-культуру та дарувати нові позитивні емоції.

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