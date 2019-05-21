Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Русалка и супермен: международный фестиваль воздушных змеев на Николаевщине

Русалка и супермен, крокодил, птицы и огромный кит поднялись в небо на Николаевщине. Здесь состоялся международный фестиваль воздушных змеев. Кайты представили 13 команд из шести стран Европы и Азии. Своих змеев запустили и тысячи гостей фестиваля.

Сотни кайтов, гигантских воздушных змеев заполонили небо над Трихатами на Николаевщине. На третий международный фестиваль съехались 50 тыс. зрителей, а собственноручно изготовленные летуны показывали 13 команд из шести стран.

Смотрите: Фестиваль воздушных шаров в Каменце-Подольском: цены и что можно увидеть

Вместе с профессиональными кайтами в небе реяли десятки магазинных и самодельных змеев.

Соревнования воздушных змеев обычно происходят на пляжах популярных морских курортов без публики. В Украине этот праздник сделали для зрителей: с мастер-классами, концертом, катанием на лошадях.

Три гектара фестивальной площадки – это обычное пастбище. Общество сдает землю в аренду для различных фестивалей, чтобы получить для села дополнительные деньги. Живописная площадка, вероятно, станет очень популярной, ведь здесь – один из лучших видов Южного Буга.

К слову, INTERPIPE Dnipro Half Marathon: как проходят открытые тренировки перед забегом.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Фестиваль воздушных шаров в Каменце-Подольском: цены и что можно увидеть
Как стать успешным врачом – в Киеве прошел медицинский фестиваль
Спектакли из 12 стран мира: в Херсоне стартовал фестиваль Мельпомена Таврии
Фестиваль Зірки, що зійдуть завтра: мастер-классы и встречи с известными режиссерами
Более 200 кузнецов от 10 до 80 лет: фестиваль в Ивано-Франковске
ГогольФест в Мариуполе: опера и балет на судоремонтном заводе
ГогольTrain в Мариуполе
Гогольfest в Мариуполе: шоу среди корабельных доков

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка