Русалка и супермен: международный фестиваль воздушных змеев на Николаевщине

Русалка и супермен, крокодил, птицы и огромный кит поднялись в небо на Николаевщине. Здесь состоялся международный фестиваль воздушных змеев. Кайты представили 13 команд из шести стран Европы и Азии. Своих змеев запустили и тысячи гостей фестиваля.

Сотни кайтов, гигантских воздушных змеев заполонили небо над Трихатами на Николаевщине. На третий международный фестиваль съехались 50 тыс. зрителей, а собственноручно изготовленные летуны показывали 13 команд из шести стран.

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Вместе с профессиональными кайтами в небе реяли десятки магазинных и самодельных змеев.

Соревнования воздушных змеев обычно происходят на пляжах популярных морских курортов без публики. В Украине этот праздник сделали для зрителей: с мастер-классами, концертом, катанием на лошадях.

Три гектара фестивальной площадки – это обычное пастбище. Общество сдает землю в аренду для различных фестивалей, чтобы получить для села дополнительные деньги. Живописная площадка, вероятно, станет очень популярной, ведь здесь – один из лучших видов Южного Буга.

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