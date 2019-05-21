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Русалка і супермен: міжнародний фестиваль повітряних зміїв на Миколаївщині

Русалка і супермен, крокодил, птахи і велетенський кит піднялися у небо на Миколаївщині. Тут відбувся міжнародний фестиваль повітряних зміїв. Кайти представили 13 команд із шести країн Європи і Азії. Своїх зміїв запустили і тисячі гостей фестивалю.

Сотні кайтів, велетенських повітряних зміїв заполонили небо над Трихатами на Миколаївщині. На третій міжнародний фестиваль з’їхалися 50 тис. глядачів, а власноруч виготовлені літуни показували 13 команд з шести країн.

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Разом із професійними кайтами у небі майоріли десятки магазинних і саморобних зміїв.

Змагання повітряних зміїв зазвичай відбуваються на пляжах популярних морських курортів без публіки. В Україні це свято зробили для глядачів: з майстер-класами, концертом, катанням на конях.

Три гектари фестивального майданчика – це звичайне пасовище. Громада здає землю в оренду для різних фестивалів, щоб отримати для села додаткові гроші. Мальовничий майданчик, ймовірно, стане дуже популярним, адже тут – один з кращих краєвидів Південного Бугу.

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