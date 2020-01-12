9-річна піаністка, успішний лікар: ким були загиблі у катастрофі Boeing в Ірані

Фотографії загиблих і свічки. У багатьох канадських містах вшановують жертв катастрофи українського Боїнга в Ірані.

У Канаді велика іранська громада – люди часто літали на батьківщину. На борту збитого Боїнга було 57 канадців.

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З родинами загиблих за закритими дверима зустрічався і прем’єр Джастін Трюдо. Докладніше – у сюжеті Фактів ICTV.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Трамп закликав Іран не вбивати протестувальників.

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