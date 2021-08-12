Рынок земли 2021: украинцы заключили уже 5,5 тыс. сделок

В Украине от старта рынка земли заключили уже 5,5 тыс. сделок. Больше всего операций зарегистрировано в Полтавской и Харьковской областях.

За первый месяц средняя цена за украинский гектар – 40 тыс. грн. Для сравнения в странах Европы стоимость составляет десятки тысяч долларов.

Рынок земли в Украине ввели 1 июля после 20-летнего моратория на продажу сельскохозяйственных угодий.

Проголосовали за это решение 259 депутатов Верховной Рады Украины еще 31 марта 2020 года. К законопроекту №2178-10 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения подали 4 018 поправок.

Сейчас землю можно реализовать только физическому лицу, не более 100 га в одни руки и не дешевле нормативно-денежной оценки.

Продавать угодья юридическим лицам, то есть крупным агрохолдингам, до 2024 года запрещено. После также будут действовать ограничения – не более 10 тыс. га.

В первые дни после старта рынка земли стоимость 1 га земли составляла около 30 тыс. грн.

Самая дорогая земля – в Черкасской области и на Буковине. Немного дешевле – в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях. Самые дешевые гектары – в Житомирской области.

Министр агрополитики Роман Лещенко советует украинцам не спешить с продажей земли, поскольку она постоянно растет в цене, а сдавать угодья в аренду.

Фото: Depositphotos

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