Старт рынка земли: где в Украине самые дорогие и самые дешевые гектары

В Украине за шесть дней функционирования рынка земли заключили более 300 сделок. Продать наделы можно не дешевле нормативно-денежной оценки. Средняя цена – около 30 тыс. грн за гектар.

Самая дорогая земля сейчас в Черкасской области – 33,5 тыс. грн за 1 га. Примерно столько же стоят угодья на Буковине.

Немного дешевле, но не менее 30 тыс. грн, – в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской областях. Самый дешевый гектар – в Житомирской области – чуть больше 21 тыс. грн.

В Европе самые дорогие гектары в Нидерландах – почти €70 тыс., потому что земли там мало. Вполовину дешевле земля в Италии и Великобритании. У поляков гектар стоит около €11 тыс., у румын – более €5 тыс.

Но за рубежом такая цена формировалась в условиях рынка земель. В Польше в 1998 году, когда разрешили покупать и продавать землю, цены были такими, как в Украине сейчас. Стремительное подорожание началось лишь на 13-м году реформы.

В Литве рынок стартовал только в 2004 году и ежегодно там земля дорожала на треть. Стартовая цена была €500 за 1 га, сейчас – более €5 тыс.

В Украине на скачок цен рассчитывают, когда к рынку присоединятся юридические лица. Тогда они будут конкурировать и бороться за продавца.

Поэтому дождаться лучшей цены призывают и инициаторы земельной реформы.

Нормативную денежную оценку земли рассчитывают не по рыночной цене, а по специальной формуле. Среди критериев – плодородие земли (сколько в ней гумуса, относится ли эта земля к орошаемой, сколько тонн урожая потенциально можно собрать).

Эксперты отмечают: за последние 130 лет украинские земли потеряли до 30% гумуса из-за небрежного хозяйствования.

По словам генерального директора Украинской аграрной конфедерации Павла Коваля, в Украине есть 40 млн га сельскохозяйственных угодий.

– 65% из них – это очень качественная земля. 20-25% хуже по содержанию гумуса, макроэлементов, а также по увлажненности. В Житомирской области, на Волыни и в полесских регионах – плохие земли, – говорит Павел Коваль.

На Юге 11 млн земель нуждаются в немедленном орошении.

Чтобы Украина могла иметь те же €11 тыс. за 1 га, что и в Польше, надо развить мелиорацию, улучшить состояние земель и кредитование аграрной сферы, открыть рынок земель для инвестиций, как у западных соседей.

31 марта 2020 года 259 народных депутатов открыли рынок земли в Украине. К законопроекту №2178-10 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения подали 4 018 поправок.

Документом предусматривается, что с июля 2021 года до 1 января 2024 года будет работать рынок земли только для физических лиц. Юридические лица смогут покупать землю в собственность с 2024 года.

Фото: Depositphotos

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