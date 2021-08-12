Ринок землі 2021: українці уклали вже 5,5 тис. угод

В Україні від старту ринку землі уклали вже 5,5 тис. угод. Найбільше операцій зареєстровано в Полтавській та Харківській областях.

За перший місяць середня ціна за український гектар – 40 тис. грн. Для порівняння в країнах Європи вартість становить десятки тисяч доларів.

Ринок землі в Україні запровадили 1 липня після 20-річного мораторію на продаж сільськогосподарських угідь.

Проголосували за це рішення 259 депутатів Верховної Ради України ще 31 березня 2020 року. До законопроекту №2178-10 Про обіг земель сільськогосподарського призначення подали 4 018 поправок.

Нині землю можна реалізувати лише фізичній особі, не більше 100 га в одні руки й не дешевше нормативно-грошової оцінки.

Продавати угіддя юридичним особам, тобто великим агрохолдингам, до 2024 року заборонено. Опісля також діятимуть обмеження – не більше 10 тис. га.

У перші дні після старту ринку землі вартість 1 га землі становила близько 30 тис. грн.

Повідомлялося, що найдорожча земля – на Черкащині та на Буковині. Трохи дешевше – на Харківщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Одещині. Найдешевші гектари – на Житомирщині.

Міністр агрополітики Роман Лещенко радить українцям не поспішати з продажем землі, оскільки вона постійно росте в ціні, а здавати угіддя в оренду.

Фото: Depositphotos

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