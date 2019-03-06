Саджають картоплю і заливають ями клеєм. На Харківщині люди латають розбиті дороги

Ями латають тістом – так харківські активісти називають роботу харківських дорожників. Всі латки, які робили буквально півроку тому, зійшли разом зі снігом, і непроїздні ділянки стали просто небезпечними. І поки дорожники підраховують бюджети і вирішують, на які дорогу в першу чергу пустити гроші, активісти придумали, як убезпечити водіїв від втрати ходової та колес.

Траса Харків-Гороховатка, її капітально не ремонтували з півсотні років. Саджали в ями картоплю, латали вибоїни клеєм – аби хоч якось привернути увагу дорожників. Та капітального ремонту так і не дочекалися – торік зі 130 км відремонтували лише десяту частину, закатали одним шаром асфальту, який довго не протримається, а решту підлатали.

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Яскравий приклад – кільцева дорога в об`їзд Харкова, її капітально відремонтували 8 років тому, тодішні очільники області обіцяли – асфальт, укладений за сучасними технологіями, витримає будь-які температури, вантажний транспорт і простоїть 20 років. Нині тут не поїхати швидше 20 км на годину – покриття просто немає.

Частина траси належить місту, частина – області. Хто й коли ремонтуватиме її – дорожники ще вирішують. Обіцяють оновити і шлях Харків-Гороховатка, от тільки скільки кілометрів укладуть цього року – ще вирішують. Поки ж активісти рятуються самотужки – вздовж проблемних ділянок встановили з десяток саморобних попереджувальних знаків, от тільки біда – хтось постійно їх краде.

До слова, не протримались і року після ремонту: в Ужгороді зруйнувалися дороги за 40 млн.

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