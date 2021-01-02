Секреты оригинального рецепта оливье и история неизменного новогоднего блюда

Каждый новогодний стол не может обойтись без оливье.

Колбаса, картофель, морковь, яйца и горошек. Привычный для нас рецепт оливье, без которого точно не обошлось ваше новогоднее застолье. Но таким любимый салат стал лишь в советские 70-е.

На самом деле салат 2 века назад придумал француз и подавали его аристократам в элитном ресторане.

В центре всего была дичь, были куропатки и рябчики, они облагались вареным языком, то есть это такие кусочки нарезанного заливного, и была такая изысканная отдельно композиция, из картофеля, каперсов, яиц и т.п., причем в самом начале это было исключительно декором, никто не думал, что эту картошку надо есть.

Отдельно к этому подавали соус провансаль. Гостям блюдо настолько полюбилась, что в заведение выстраивались очереди попробовать чудо оливье.

Салат становится любимым, рецепт путешествует различными журналами и книгами, и начинает меняться. В одной из вариаций — рядом с дичью появляются омары или раковые шейки и икра. И уже в советское дефицитное время дорогие продукты исчезают. Раковые шейки заменяют морковью, каперсы зеленым горошком, вместо дичи — дают вареную колбасу. Сейчас же в столичных ресторанах множество вариаций народного салата: повара придумывают свои авторские рецепты и хотят приблизиться к оригинальному Люсьена Оливье.

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Кулинарные эксперты говорят, кто-то может считать традиционное оливье советским пережитком, но это блюдо давно перешло в так называемую категорию “комфорт фуд”.

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