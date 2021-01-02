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Секрети оригінального рецепту олів’є та історія незмінної новорічної страви

Кожен новорічний стіл не може обійтися без олів’є.

Ковбаса, картопля, морква, яйця і горошок. Звичний для нас рецепт олів’є, без якого точно не обійшлося ваше новорічне застілля. Але таким улюблений салат став лише у радянські 70-ті.

Насправді ж салат 2 століття тому придумав француз і подавали його аристократам у елітному ресторані.

В центрі усього була дичина, були куропатки та рябчики, вони обкладалися вареним язиком, тобто це такі шматочки нарізаного заливного, і була така вишукана окремо композиція, з картоплі, каперсів, яєць тощо, при чому на самому початку це було виключно декором, ніхто не думав, що цю картоплю треба їсти .

Окремо до цього подавали соус провансаль. Гостям страва настільки полюбилася, що у заклад вишиковувалися черги скуштувати диво олів’є.

Салат стає улюбленим, рецепт мандрує різними журналами та книгами, і починає змінюватися.  В одній з варіацій – поряд з дичиною з’являються омари чи ракові шийки та ікра. І вже за радянських дефіцитних часів дорогі продукти зникають. Ракові шийки замінюють морквою, каперси зеленим горошком, замість дичини – дають варену ковбасу. Нині ж у столичних ресторанах безліч варіацій народного салату: кухарі вигадують свої авторські рецепти  і хочуть наблизитися до оригінального Люсьєна Олів’є.

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Кулінарні експерти кажуть, хтось може вважати традиційне олів’є радянським пережитком, але ця страва давно перейшла у так звану категорію “комфорт фуд”.

Найкращі рецепти коктейлів від похмілля

Під час святкового застілля можна не лише переїсти, а й випити забагато алкоголю. Факти ICTV зібрали рецепти коктейлів, які чудово врятують від похмілля.

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