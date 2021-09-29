Сенцов получил награду священномученика Емельяна Ковча

Бывшего политзаключенного Кремля, режиссера Олега Сенцова наградили отличием блаженного священномученика Емельяна Ковча. Вручал награду глава Греко-католической церкви Блаженнейший Святослав Шевчук.

— Остаться собой тогда, когда тебя пытаются сломать обстоятельства жизни. Это тот месседж отца Ковча Емельяна, которого мы сегодня чествуем и в честь которого эта награда установлена. И вот Олег Сенцов сегодня ее получил. То есть это означает, что он продолжает те же мысли, идеи этого великого священника, — сказал Шевчук.

Он отметил, что в лице Сенцова чествуют и тех политзаключенных, которые сейчас находятся в застенках российских тюрем.

Отличие имени священномученика Емельяна Ковча символично для церкви. Он спас от уничтожения 600 евреев во время фашистской оккупации Украины и был сожжен в концлагере смерти Майданек.

Премией памяти его имени награждают за пример жертвенности и гуманизма. Олег Сенцов своим собственным примером доказал, что борьба может вдохновлять человечество. А правда и стоицизм приобретают особое значение в условиях обреченности.

Олег Сенцов провел в российских тюрьмах 5 лет и 4 месяца из 20 незаконно присужденных ему путинским режимом. По всему миру проходили акции в его поддержку. Он объявлял голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных, которая продолжалась 145 дней, пока тюремные врачи не начали кормить его принудительно.

Освободили Сенцова под давлением Запада в 2019 году в рамках большого обмена. Вместе с ним в Украину вернулись еще три десятка политзаключенных.

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