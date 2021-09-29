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Валентина Летяк |

Сенцов отримав відзнаку священномученика Омеляна Ковча

Колишнього політв’язня Кремля, режисера Олега Сенцова нагородили відзнакою блаженного священномученика Омеляна Ковча. Вручав нагороду глава Греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук.

– Лишитися собою тоді, коли тебе намагаються зламати обставини життя. Це є той меседж отця Ковча Омеляна, якого ми сьогодні вшановуємо і на честь якого є ця відзнака встановлена. І ось Олег Сенцов сьогодні її отримав. Тобто це означає, що він продовжує ті самі думки, ідеї цього великого священника, – сказав Шевчук.

Він наголосив, що в особі Сенцова вшановують і тих політв’язнів, які нині перебувають в застінках російських тюрем.

Відзнака імені священномученика Омеляна Ковча символічна для церкви. Він врятував від знищення 600 євреїв під час фашистської окупації України і був спалений в концтаборі смерті Майданек.

Премією пам’яті його імені нагороджують за приклад жертовності та гуманізму. Олег Сенцов своїм власним прикладом довів, що боротьба може надихати людство. А правда і стійкість набувають особливої ваги в умовах приреченості.

Олег Сенцов провів у російських в’язницях 5 років та 4 місяці із 20 незаконно присуджених йому путінським режимом. По всьому світу проходили акції на його підтримку. Він оголошував голодування з вимогою звільнити українських політв’язнів, яке тривало 145 днів, допоки тюремні лікарі не почали годувати його примусово.

Звільнили Сенцова під тиском Заходу у 2019 році в рамках великого обміну. Разом з ним в Україну повернулися ще три десятки політв’язнів.

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