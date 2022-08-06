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Факти / Відео / Україна

Серед мешканців паніка: мер Енергодара розповів про ситуацію після обстрілів ЗАЕС

Юлія Соколова редакторка стрічки Яна Брензей Ведуча Вікна Новини

Серед мешканців тимчасово окупованого міста Енергодар виникла паніка через вчорашні обстріли окупантами Запорізької АЕС, яка знаходиться біля цього населеного пункту.

Про це мер Енергодара Дмитро Орлов розповів ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

– Звичайно, що паніка є (в місті, – Ред.), і ми розуміємо, що зараз буде наступна хвиля бажаючих евакуюватися на підконтрольну Збройним силам України територію. Це може стати наступним кроком до гострої проблеми щодо забезпечення фахівцями, які обслуговують АЕС. Ми вже маємо відтік фахівців… Не виключається ядерна та радіаційна загроза, що призведе до наступної хвилі евакуації та паніки, – наголосив Орлов.

Він уточнив, що через обстріли рашистів частина Енергодара залишилася без енергопостачання та водопостачання. Зафіксовано декілька влучань російських снарядів на території промислового майданчика АЕС.

За словами Орлова, війська РФ стягнули на атомну електростанцію дуже багато зброї, яку використовують поблизу енергоблоків та об’єктів технологічного характеру. Крім того, окупанти ховають зброю поміж енергоблоками.

– Вони ховають важку зброю, тобто ракетні системи залпового вогню, між енергоблоків. Вони трохи відходять і обстрілюють протилежний бік Дніпра – місто Нікополь, Марганець та Запорізький напрямок. А потім ховають свою зброю між атомних енергоблоків, – уточнив Орлов.

Він не виключає, що рашисти здійснили замінування на Запорізькій АЕС і планують там різні провокації.

Як відомо, 5 серпня російські війська двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Були зафіксовані прильоти прямо на майданчик станції біля одного з енергоблоків. Унаслідок обстрілів один із блоків перейшов в аварійний режим.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав події на Запорізькій АЕС ядерним тероризмом та закликав світову спільноту запровадити санкції проти ядерної галузі РФ.

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Запорізька АЕС може бути замінована окупантами - The Insider

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