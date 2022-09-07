Сорванный курортный сезон и закрытые кафе: как Одесса пытается вернуться к привычной жизни

Сорванный курортный сезон и закрытые кафе. Так одесситы встречают нынешний бархатный сезон. Многие горожане выехали за границу, зато приехали почти 40 тыс. переселенцев, это только по официальным данным.

За полгода войны люди научились жить новой жизнью. В школах и больницах оборудуют укрытия, разрушенные ракетами дома — отстраивают. А волонтеры каждый день отправляют на фронт тонны гуманитарной помощи.

Главная улица Одессы сейчас совсем безлюдна. Экскурсовод Татьяна зовет единичных прохожих на прогулку. Впрочем, желающих нет. И так почти все лето. Многие одесситы уехали. Туристов мало, зато приехало очень много переселенцев, преимущественно для них и проводят экскурсии.

Почти в каждом здании окна забиты фанерой. На дверях объявления Сдам в аренду. С начала полномасштабного вторжения многие кафе и магазины были вынуждены закрыться.

Впрочем, несмотря на постоянные тревоги, несколько раз звучащие днем ​​и ночью, и угрозу ракетных атак, одесситы в хорошем настроении. Верят в ВСУ и в то, что победа скоро будет за нами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.