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Факти / Відео / Україна

Середньовічний кат у центрі Одеси. Чи знесуть пам’ятник Катерині ІІ

Назар Бурхан журналіст Факти ICTV Дарина Реготун Видеоредактор

Катерина ІІ – мучителька українського народу. Попри те, що Геловін уже минув, одесити вбрали пам’ятник російській імператриці, як середньовічного ката.

Голова громадської організації Зелений лист Владислав Балінський наголошує на тому, що акція проводилася не заради пошкодження пам’ятки, а щоб привернути увагу та нагадати одеситам про роль Катерини ІІ в історії України.

І хоч пропаганда РФ кричить, що російська імператриця заснувала місто, але, як доводять історики, це підла брехня. Катерина ІІ знищила козацтво, закріпачила понад 300 тис. українців та почала утиски української мови та культури. Тому її пам’ятник нині як знущання у середмісті Одеси.

Історик і начальник південного відділу інституту національної пам’яті Сергій Гуцалюк упевнений, що в європейській державі не може бути пам’ятників людям, які знищували її народ.

– У багатьох Європейських країнах подібні процеси відбувалися. От покажіть мені в Болгарії якісь пам’ятки присвячені Османським султанам, наприклад. Або в Польщі, наприклад, пам’ятки присвячені тим же російським царям. Покажіть мені в Нідерландах якісь пам’ятки пов’язані з іспанськими королями, – наголошує він.

Тож із початку повномасштабного вторгнення РФ питання про демонтаж російського символу в Одесі підіймали вже кілька разів. Щоб визначити долю пам’ятника, міська рада провела онлайн-голосування – із майже 8 тис. учасників більша частина висловилися за знесення. Але якщо Катерина ІІ все ж залишиться на площі, то демонтажем можуть зайнятися небайдужі одесити, припускають активісти.

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