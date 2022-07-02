Безумный ущерб и запрет засевать поля: аграрии прогнозируют уменьшение урожая вдвое

Аграрии Николаевской области приступили к жатве озимых. Прогнозируют: урожай будет вдвое меньше, чем в прошлом году. Сначала засуха, а потом – война. Из-за боевых действий озимые остались без подкормки. Поля там до сих пор под обстрелами и в любой день могут сгореть от попадания ракеты. А земля усеяна подбитой вражеской техникой и неразорвавшимися снарядами.

Заместитель директора одной из агрофирм в Николаевской области Игорь Алексеев подсчитывает ущерб. Ведь ангар, где хранились новые сельскохозяйственные машины и тракторы, был поврежден обстрелами. Теперь технику, которая взята в кредит, нужно будет ремонтировать, а на это может уйти €300 тыс. И все это придется делать за свой счет, потому что попадание снаряда не страховой и не гарантийный случай. Кроме того, во время войны невозможно было взять кредит на покупку горючего.

– Ежедневный интересный квест был, чтобы найти дизельное топливо. Когда государство бросило клич на помощь удобрениями, семенами, ГСМ, мы все заявки подали, как положено, в электронном виде. Но государство ничем, никак, ни в коем виде не помогло, — жалуется директор сельскохозяйственного предприятия Надежда Иванова.

На юге Николаевской области до сих пор немало российской военной техники в виде металлолома и опасных снарядов на полях. Поэтому некоторые из них нельзя обрабатывать из-за угрозы взрыва. Пиротехники ежедневно изымают там десятки опасных предметов.

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