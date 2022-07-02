Шалені збитки й заборона засівати поля: аграрії прогнозують зменшення врожаю вдвічі

Аграрії Миколаївської області розпочали жнива озимини. Прогнозують: урожай буде вдвічі меншим, ніж торік. Спочатку посуха, а потім – війна. Через бойові дії озимина залишилася без підживлення. Поля там досі під обстрілами й в будь-який день можуть згоріти від влучання ракети. А земля всіяна підбитою ворожою технікою і снарядами, що не розірвались.

Заступник директора однієї з агрофірм у Миколаївській області Ігор Алексєєв підраховує збитки. Адже ангар, де зберігалася нові сільськогосподарські машини й трактори, був пошкоджений обстрілами. Тепер техніку, яка взята в кредит, потрібно буде ремонтувати, а на це може піти €300 тис. І все це доведеться робити власним коштом, бо влучання снаряда не страховий і не гарантійний випадок. Окрім того, під час війни неможливо було взяти кредит на купівлю пального.

– Щоденний цікавий квест був знайди дизельне паливо. Коли держава кинула клич на допомогу добривами, насінням, ПММ, ми всі заявки подали, як має бути, в електронному вигляді. Але держава нічим, ніяк, в жодному вигляді не допомогла, – скаржиться директорка сільськогосподарського підприємства Надія Іванова.

На півдні Миколаївської області дотепер чимало російської військової техніки у вигляді брухту та небезпечних снарядів на полях. Тому деякі з них не можна обробляти через загрозу вибуху. Піротехніки щодня вилучають там десятки небезпечних предметів.

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