Шесть человек погибли в результате взрыва газа в Польше

В Польском курортном городе Щирк погибли шесть человек в результате взрыва газа. Практически полностью разрушен 3-этажный дом. Спасатели еще разбирают завалы.

Город расположен в польской части Карпат. В доме жили 8 человек, среди которых и дети. И неизвестно, сколько именно находилось внутри в момент бедствия. 12 пожарных бригад и сотня спасателей работали на месте инцидента. Газовики – пока неофициально сообщили, что авария произошла из-за строительства, которое длится неподалеку, строители могли повредить подземный газопровод.

Факты ICTV ранее писали о том, что полиция допускает поджог в Одессе и назвала возможные причины.

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